L’UE esorta la Cina a sostenere la Formula di pace ucraina e a non fornire armi alla Russia

AgenPress – Durante il 24esimo vertice UE-Cina a Pechino, l’Unione europea ha fortemente incoraggiato la Cina ad impegnarsi nella formula di pace ucraina e ha insistito affinché la Cina si astenesse dal fornire armi letali alla Russia.

Dopo il vertice, le tesi principali sono state pubblicate sul sito web del Consiglio dell’UE e del Consiglio europeo, corrispondente dell’Ukrinform.

“…Noi sosteniamo fortemente il popolo ucraino. Ciò include il futuro dell’Ucraina nella nostra Unione Europea. In quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha una responsabilità speciale, perché questa guerra russa minaccia la stabilità globale e l’economia mondiale. Colpisce anche i più vulnerabili in tutto il mondo, ad esempio aumentando l’insicurezza alimentare e facendo salire i prezzi delle materie prime. Questo non è nell’interesse dell’Europa, non è nell’interesse della Cina, non è nell’interesse del mondo”, ha osservato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Questo è il motivo per cui l’UE incoraggia fortemente la Cina a impegnarsi in modo costruttivo nella formula di pace dell’Ucraina.

“La Russia continua a cercare modi per accedere alla tecnologia per alimentare la sua guerra. Ancora una volta abbiamo insistito affinché la Cina non fornisse strumenti militari alla Russia. E abbiamo ribadito quanto sia importante che la Cina aiuti a impedire alla Russia di eludere le sanzioni”, ha sottolineato Michel.