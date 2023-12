Inaugurazione monumento per Willy. Battisti: “Ha insegnato che non bisogna voltarsi dall’altra parte”

AgenPress. “Colgo questa occasione per esprimere tutta la mia gratitudine a due comunità, quelle di Paliano e di Colleferro, che per l’ennesima volta dimostrano di saper offrire una risposta educativa, di concerto con gli istituti scolastici del territorio, a seguito della tragica scomparsa di Willy.

Non posso che soffermarmi anche sui ringraziamenti alla famiglia, per la lezione di compostezza, forza e sobrietà fornita a tutto il Paese. In un momento storico molto complicato, in una fase in cui tutto diventa show, la famiglia Monteiro rappresenta un esempio straordinario”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd, all’inaugurazione del monumento dedicato a Willy Monteiro Duarte alla presenza dei familiari e delle istituzioni.

“Willy – prosegue – ci ha insegnato, con grande coraggio, che non bisogna mai girarsi dall’altra parte. Lui lo ha fatto in difesa di un amico in difficoltà. E le comunità, anche grazie alla guida dei sindaci Sanna e Alfieri, hanno colto la portata del drammatico evento e hanno cercato di trasmettere, specie alle generazioni più giovani, la capacità di sperare in un mondo migliore dove a prevalere devono essere tolleranza e rispetto per il prossimo e non violenza e odio. E anche l’arte, come dimostra l’inaugurazione di questa opera, può svolgere un ruolo fondamentale per portare avanti la memoria di Willy e del suo gesto”.