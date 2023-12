Salario minimo, Gribaudo (PD): “Grave l’assenza della Ministra Calderone durante tutto il dibattito”

AgenPress. “Oggi la Destra ha scelto affossare la proposta di legge sul Salario Minimo dando una delega per titoli al Governo. Peccato che la Ministra al Lavoro Calderone non si sia mai presentata durante il dibattito in Aula per dirci come intenda attuarla.

La cosa, purtroppo, non ci sorprende perché si è sempre dichiarata contraria a questa proposta, ma ci restituisce bene l’idea di come la Destra abbia voluto buttare la palla in tribuna”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro.

“Oggi in Aula le opposizioni hanno fatto sentire la loro voce, che è quella di 4 milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati che aspettavano dalla politica una legge di civiltà e che invece, ancora una volta, si vedono pugnalati alle spalle da una maggioranza cinica e senza visione”, ha concluso la deputata Dem.