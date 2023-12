La benzina sotto1,8 euro al litro, ai minimi dell’anno

CODACONS: MISURE DEL GOVERNO ININFLUENTI, I CITTADINI ORMAI DIPENDONO DALLE QUOTAZIONI INTERNAZIONALI

AgenPress. Mentre i prezzi dei carburanti toccano il minimo annuale il Codacons attacca ricordando che i ribassi non sono in nulla stati provocati dagli interventi governativi, che anzi – con le infinite giravolte sui cartelli con i prezzi medi – hanno solo creato ulteriore confusione e sono serviti solo per dare l’idea che l’esecutivo facesse qualcosa contro il caro-carburante. La verità è che il calo attuale dei prezzi dipende unicamente dalle quotazioni internazionali, che stanno trainando i listini italiani e garantendo una fase di quiete agli italiani.

L’Associazione mette per in guardia: la volatilità del mercato dei carburanti è ancora elevata, e ci si può quindi ancora attendere rialzi improvvisi, specie condizionati dalla situazione geopolitica internazionale.

“Gli italiani ormai dipendono dai mercati internazionali, dal Governo non è arrivato alcun aiuto concreto”, dichiara il presidente Carlo Rienzi. “Incrociamo le dita in vista del Natale, quando siamo abituati a vedere fiammate dei prezzi alla pompa: il rischio infatti è che i rincari arrivino in piene festività”, conclude.