AgenPress. “Il Rapporto Svimez è chiaro: senza Pnrr il Sud non cresce, anzi, rischia la recessione. Basta proclami e passerelle. Meloni acceleri per spenderlo subito in infrastrutture, trasporti, cura del territorio, inclusione. E liberi anche i miliardi FSC per il Sud sequestrati a Chigi”.

Lo scrive su twitter l’esponente dem Enzo Amendola.