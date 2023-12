Civitelli (Anaao Assomed): “Con questa finanziaria si è toccato il fondo. Anche i cittadini scendano in piazza”

AgenPress. “Con questa finanziaria si è toccato il fondo, mai si era visto uno schiaffo come questo dato alla categoria”.

Lo ha dichiarato Flavio Civitelli, vice segretario nazionale Anaao Assomed, intervenuto a “Next Economy”, programma condotto dal vicedirettore editoriale Manuela Donghi su Radio Giornale Radio.

“Non intravediamo l’energia politica per intervenire e comprendere fino in fondo la portata di una decisione sbagliata, uscita senz’altro dall’ufficio di qualche funzionario e che la politica ha adottato supinamente senza rendersi conto della catastrofe – ha aggiunto Civitelli –. Le speranze sono poche perché gli interlocutori non sono preparati”.

Poi l’appello attraverso i microfoni di Radio Giornale Radio a scendere tutti in piazza: “Ci saranno altri scioperi, ormai siamo all’esasperazione. Ma serve una mobilitazione generale: anche i cittadini scendano in piazza per difendere i diritti”.