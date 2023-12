Campagna vaccinale, da Regioni impegno a potenziare campagna vaccinale

Riunita oggi la Cabina di regia Ministero della Salute e Regioni

AgenPress. Si è riunita questa mattina la Cabina di Regia dedicata alle campagne vaccinali Covid e influenza convocata dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni.

“Le Regioni hanno assunto l’impegno a potenziare tutte le azioni necessarie per implementare la vaccinazione di prossimità, attraverso Open Day vaccinali e ponendo i medici di medicina generale, farmacie e tutti i setting assistenziali nelle condizioni di aumentare la propria offerta vaccinale, provvedendo a una più efficiente distribuzione delle dosi di vaccino Covid e antinfluenzale”, dichiara il Direttore Generale della Prevenzione sanitaria.

Anche da parte del Segretario Generale della Federazione Italiana MMG, Silvestro Scotti, è stata confermata la disponibilità dei medici di medicina generale a partecipare a tutte le attività per la vaccinazione, puntando sul rapporto fiduciario con i pazienti, a partire da Open Day nei propri studi ambulatoriali e dalla co-somministrazione di vaccino antinfluenzale e anti-COVID.

“Siamo soddisfatti per la partecipazione delle Regioni e l’unanime adesione a questo appello – conclude Vaia – e per la loro manifesta volontà di mettere uniformemente in campo ogni iniziativa per far sì che i cittadini italiani si sentano tutelati e accolti dal Servizio Sanitario Nazionale”.