Alemanno: “Dopo Gualtieri il centrodestra può riprendersi Roma, ma indispensabili primarie”

L’ex sindaco della capitale: “Contrari a nomi scelti in stanze chiuse”

AgenPress. “Dopo il risultato di Gualtieri, è estremamente facile per la destra riprendersela. Il problema è che per trovare il giusto candidato sindaco va compiuto un percorso che passi attraverso le primarie, ovvero mediante un coinvolgimento vero del centrodestra.

Bisogna smetterla con l’idea che si possono scegliere i candidati alla fascia tricolore in quattro persone e soprattutto chiusi in una stanza. È indispensabile uscire da situazioni, che pur di mantenere in piedi la coalizione, corrispondano a profili inadeguati o peggio ancora non prevedano modelli vincenti. Se c’è qualità daremo il nostro contributo, altrimenti andremo per conto nostro”.

A dirlo Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader del neonato partito “Indipendenza”, in un’intervista al quotidiano L’Identità.