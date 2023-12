Scuola: Mattia (Pd), Da 15 a 37 istituti in meno nel Lazio

AgenPress. “Dai 15 istituti in meno previsti per l’anno scolastico 2024/2025 si passa al taglio immediato di 37 autonomie scolastiche nel Lazio: gli effetti devastanti della delibera della Giunta Rocca sul dimensionamento scolastico, in base alla denuncia unitaria dei sindacati, diventano ancora più gravi e impattanti di quanto avevo denunciato ad ottobre con la mia mozione in Aula che chiese il ritiro della delibera ma che fu purtroppo bocciata” .

Lo dichiara la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia, membro della Commissione Istruzione e Diritto allo Studio alla Pisana.

“All’epoca la prima delibera regionale sulle le linee guida sulla programmazione della rete scolastica per l’anno 2024/25, in applicazione del decreto nazionale sul dimensionamento scolastico, prevedeva una riduzione di 53 Istituzioni scolastiche complessive nel triennio 2024-2027, di cui 15 già per l’anno 2024-2025 territorialmente così distribuite: sette per la Città Metropolitana di Roma Capitale, tre per la provincia di Frosinone, una per la provincia di Latina, tre per quella di Rieti e una per la provincia di Viterbo.

Ora invece una nuova delibera modifica la prima prevedendo addirittura il taglio immediato di 37 istituti, senza alcun confronto con la comunità educante e scolastica e senza considerare l’impatto negativo su studenti e le loro famiglie in termini di qualità dell’istruzione e di spostamenti tra casa, scuola e lavoro”.