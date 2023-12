Gusmeroli (Lega): “400 Mln l’anno per 2,5 milioni di famiglie per sostituire i vecchi elettrodomestici”

AgenPress. “Stiamo lavorando al progetto di legge sugli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Stiamo parlando di circa 400 milioni di euro l’anno per almeno 2,5 milioni di famiglie italiane”.

Lo ha affermato Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e Presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo, intervenuto a “Conti in Tasca”, programma condotto da Sergio Luciano su Radio Giornale Radio.

“Ho portato l’iter in Commissione, nei prossimi 2-3 mesi cercheremo i soldi per rendere operativo il progetto di legge della Lega – ha aggiunto Gusmeroli –. In Italia abbiamo elettrodomestici vecchi che consumano circa il 25-30% in più di energia elettrica: dando un incentivo pari al 30%, con un massimo di spesa di 200 euro, si produce un importante risparmio di energia.

Questo incentivo aiuterebbe le famiglie con la bolletta ma non solo: il mercato degli elettrodomestici è una produzione italiana, così come il mercato della componentistica. Senza dimenticare che il riciclo dei vecchi elettrodomestici è un’industria dove l’Italia è leader. Quindi si aiuterebbero le famiglie ma anche l’industria italiana e la crescita economica”.