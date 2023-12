COP28, Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un incontro, nel contesto della COP28, con il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida.

I due Capi di Governo hanno espresso forte apprezzamento per la collaborazione instaurata in ambito G7, anche in vista del passaggio di consegne dalla Presidenza giapponese alla Presidenza italiana nel 2024.

Hanno condiviso l’importanza degli esiti della COP28 per la lotta al cambiamento climatico e del rafforzamento del percorso globale verso la transizione ecologica, evidenziando gli impegni sostanziali assunti dai rispettivi Governi su questo fronte.

Meloni e Kishida hanno sottolineato il grande impulso che l’avvio del Partenariato Strategico bilaterale, lo scorso gennaio, ha dato all’ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale in tutti i settori, dalla cooperazione politica a quella economico-industriale, scientifica e culturale. Hanno inoltre reiterato la valenza strategica del Programma aeronautico GCAP e della cooperazione in ambito sicurezza e difesa.

I due Leader hanno quindi affrontato le principali questioni all’ordine del giorno nello scacchiere internazionale, partendo dal conflitto a Gaza e dall’importanza di assicurare sostegno umanitario alla popolazione civile. Hanno inoltre discusso della guerra in Ucraina e dell’esigenza di preservare la stabilità nell’Indo-Pacifico.