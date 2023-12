COP28, Giorgia Meloni incontra il Presidente della Repubblica araba d’Egitto

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, a margine della COP 28, un incontro con il Presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdelfattah al-Sisi.

L’incontro si è incentrato sulle relazioni bilaterali e in particolare sulle prospettive di crescita per l’interscambio commerciale e il rafforzamento della collaborazione energetica e delle interconnessioni tra Egitto e l’Europa tramite l’Italia. La grave crisi in corso in Medio Oriente è stato un altro argomento centrale dell’incontro dove si è convenuto sulla continuazione di una urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione e le relative conseguenze umanitarie.

Il Presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Sisi per la collaborazione diplomatica e logistica nel dispiegare gli aiuti umanitari italiani per Gaza nel porto egiziano di Al Arish e per il prossimo arrivo della nave Vulcano con gli aiuti medici. L’Italia e l’ Egitto hanno convenuto di continuare a lavorare in uno spirito di rafforzata collaborazione al fine di giungere ad una pace sostenibile a Gaza.