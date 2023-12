AgenPress. Le europee possono essere l’occasione per riunire quello che una volta era il Pdl. Con il proporzionale c’è spazio per tutti. Ognuno può pesarsi senza spaccare la squadra e lasciare spazio agli avversari. Non c’è un collegio uninominale da contendersi. Ognuno piazzerà il candidato in una lista del Ppe e cercherà di farlo eleggere, ma portando l’acqua a un solo mulino”.

A dirlo Carlo Giovanardi, già ministro per i rapporti con il Parlamento in un’intervista al quotidiano L’Identità.