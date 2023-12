Disabilità: Mattia (Pd), ok a canone agevolato per ippoterapia e onoterapia

AgenPress. “Grazie ad un mio emendamento, contenuto nella legge sul turismo equestre, approvata oggi in consiglio regionale, le associazioni senza scopo di lucro che si occupano di riabilitazione e benessere delle persone con disabilità attraverso l’ippoterapia e l’onoterapia, svolte rispettivamente attraverso l’impiego di cavalli e asini, potranno accedere alla concessione e locazione a canone ricognitorio, cioè agevolato, di immobili che la Regione potrà metter loro a disposizione.

Sebbene avessi preferito affrontare il tema all’interno di un provvedimento distinto e più specifico sull’aspetto socio-sanitario, sono comunque felice che questa misura sia stata accolta in modo da garantire un sostegno sia agli operatori del settore che alle persone che ne beneficiano. Un risultato significativo anche in vista della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità prevista per domenica prossima, 3 dicembre”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.