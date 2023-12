Cop 28. Il Presidente Meloni al Vertice sui cambiamenti climatici. Intervento al Leaders’ Event – video

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre, è a Dubai alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28) dove ha tenuto un intervento al Leaders’ Event: Transforming Food Systems in the face of Climate Change e GST High Level Event on Adaptation.

A margine della Conferenza COP 28, il Presidente Meloni ha avuto incontri bilaterali con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan; il Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog e il Primo Ministro del Libano, Najib Miqati.