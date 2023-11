Cop 28. Guterres (Segretario Onu): “Ci stiamo dirigendo verso i 3 gradi, e i 3 gradi saranno un disastro totale”

AgenPress. Antonio Guterres ha dichiarato che il tempo di rallentare è finito. La Cop28, dice, dovrebbe puntare a una reale eliminazione graduale dei combustibili fossili, per evitare il disastro totale verso cui si dirige l’attuale traiettoria.

“C’è una differenza essenziale tra phase-down e phaseout, perché phase-down può essere qualsiasi cosa, non si sa mai esattamente cosa significhi. Eliminare gradualmente significa che a un certo punto si smette”. Non può fermarsi domani. Dobbiamo farlo in modo organizzato e dobbiamo assicurarci di avere un quadro temporale che sia contemporaneamente credibile ma allo stesso tempo in linea con il nostro obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura a 1,5 gradi”.

“L’unica cosa che ancora manca è la volontà politica. Ed è per questo che la Cop è importante, per far capire alle persone che ci stiamo muovendo ancora in una direzione sbagliata. Ci stiamo dirigendo, se non succede nulla, verso i 3 gradi, e i 3 gradi saranno un disastro totale“.