Conferenza stampa manifestazione nazionale “No all’antisemitismo, no al terrorismo”

AgenPress. Venerdì 1° dicembre 2023 alle ore 11:30 presso la sede dell’Associazione Stampa Estera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale “No all’antisemitismo, no al terrorismo”, promossa dalla Comunità Ebraica di Roma e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in programma martedì 5 dicembre alle 19:00 in Piazza del Popolo.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni e il giornalista Pierluigi Battista.