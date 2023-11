Bonfrisco (Lega): attentato a Gerusalemme rivendicato da Hamas è gesto ignobile che viola pausa umanitaria

AgenPress. “L’attentato a Gerusalemme rivendicato da Hamas è la dimostrazione della vigliaccheria dei terroristi. Da una parte chiedono che Israele non eserciti il suo diritto a difendersi, dall’altra trattengono gli ostaggi, utilizzano donne e bambini come scudi umani e perpetrano crimini contro i civili. Israele vive uno stato permanente di assedio da parte dei terroristi. Dalla sua fondazione non ha conosciuto un singolo giorno libero dal terrorismo.

L’Unione Europea non può rimanere silente verso il suo principale alleate in quell’area, con cui condivide storia democratica fondata sulla cultura, la ricerca scientifica e la pace tra i popoli. Mi stringo in questo momento di profondo dolore alle famiglie delle vittime, ai conoscenti, al Popolo ebraico e a tutte le comunità ebraiche nel Mondo.”

Queste le parole di Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri e Delegazione per le relazioni Unione Europea – Israele.