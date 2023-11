Taranto. Scoperte 3 imprese completamente sconosciute al fisco. Oltre 11 milioni di euro di ricavi non dichiarati

AgenPress. Ammonta a oltre 11 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed a 3,5 milioni di euro di I.V.A. evasa il bilancio di alcuni recenti interventi condotti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Taranto a contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.

In particolare, all’esito di specifiche analisi di rischio anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, le Fiamme Gialle hanno scoperto 3 aziende, con sedi a Taranto, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe, operanti nei settori rispettivamente della vendita di ricambi per autoveicoli, della ristorazione e del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, completamente sconosciute al Fisco.

A seguito degli approfondimenti effettuati dalla Guardia di Finanza sulla documentazione acquisita e dai successivi controlli è emerso pertanto che i 3 imprenditori hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni, occultando al Fisco ingenti introiti.