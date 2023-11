Rivoluziona il Tuo CV Scegliendo un’App al Posto di Word

AgenPress. Scegliere un’app invece di Word per scrivere il Cv è un modo semplice e veloce per creare un Cv che impressioni positivamente il selezionatore

Le app hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare, divertirci, comunicare e fare acquisti.

Se siamo alle prese con la creazione del nostro Cv, perché non utilizzare un template Cv invece di scriverlo con Word?

Preparare il curriculum con un’app online presenta molti vantaggi, e se continuate a leggere scoprirete perché.

Risparmio di tempo

Se siete alla ricerca di un posto di lavoro , probabilmente vi state anche preparando per i colloqui, compilando le domande, scrivendo lettere di presentazione, pensare a come modificare il curriculum e anche consultando gli annunci di lavoro.

Gestire tutto questo può essere impegnativo e richiede parecchio tempo.

L’app offre modelli preimpostati che contengono tutte le sezioni necessarie, dalla formazione scolastica alle diverse capacità acquisite, come per esempio le competenze digitali .

Se utilizzate un’app per scrivere il Cv, potrete compilare un Cv efficiente, completo e adatto al ruolo al quale ci vi candidate risparmiando parecchio tempo, che potrete dedicare ad altre attività.

Modifica e aggiornamento veloce

Non esiste un curriculum “one fits all”: ogni Cv deve essere adeguato al ruolo e alle richieste dell’azienda alla quale ci candidiamo e deve essere sempre perfettamente aggiornato.

Con un’app aggiungere gli aggiornamenti, come per esempio una nuova esperienza di lavoro all’estero , o rimuovere informazioni o intere sezioni del Cv è facile e veloce, perché è possibile modificarlo e aggiornarlo in qualsiasi momento con pochi clic, e da ogni luogo.

Preparata da esperti del settore

Le app per la creazione di CV online sono preparate da esperti del settore, cioè da persone che in molti casi hanno ricoperto posizioni importanti nelle risorse umane, o che hanno lavorato per agenzie di reclutamento e consulenza del lavoro.

Spesso questi esperti sono a disposizione degli utenti per consigli e approfondimenti per permettere al candidato di preparare il curriculum più efficace, rispetto alle proprie competenze professionali e caratteristiche personali in merito alla posizione offerta.

Inoltre, i siti web in cui è possibile utilizzare modelli di Cv di solito includono anche un blog in cui è possibile attingere informazioni importanti che possono essere utilizzate per scrivere un Cv efficace.

Ad esempio, dal blog è possibile non solo capire l’ importanza delle parole chiave da inserire nel testo del Cv, ma anche dove trovarle e come utilizzarle correttamente.

Le parole chiave, infatti, sono fondamentali per superare la selezione effettuata dai software (ATS) utilizzati dalle aziende per una prima scrematura dei curriculum.

Utilizzare il formato più adatto

Le app per la scrittura del Cv offrono diversi formati di Cv, da utilizzare secondo le specifiche esigenze. Se è vero che scrivere contenuti efficaci è molto importante, lo è altrettanto utilizzare il giusto formato, e per diversi motivi:

Se il vostro Cv non è ben formattato e adatto al ruolo al quale vi candidate, la probabilità di essere scartati aumenta.

Invece, scegliere uno dei Cv proposti dall’app, permette di creare un documento ordinato, con la giusta sequenza di informazioni e con il design adatto al ruolo e alla vostra esperienza.

Infatti con un’app è possibile utilizzare diversi formati, ognuno con caratteristiche diverse, e che permettono di presentarsi meglio al selezionatore, come ad esempio:

CV cronologico

Con questo formato, le esperienze sono inserite in ordine cronologico, a partire dalla più recente esperienza di lavoro o di formazione scolastica, per proseguire con le precedenti esperienze e concludere con quella meno recente.

Curriculum vitae funzionale

Il CV funzionale si concentra principalmente sulle capacità e sulle competenze del che rendono il candidato ideale per quella particolare posizione. Ad esempio, è un formato molto utile per chi non ha una lunga storia lavorativa alle spalle.

Curriculum misto o combinato

Il curriculum combinato elenca le esperienze in ordine cronologico, mettendo però in evidenza le competenze e le capacità del candidato.

Considerazioni finali

Scegliere un’app invece di Word per scrivere il Cv è un modo semplice e veloce per creare un Cv che contenga tutte le informazioni necessarie in modo ordinato, e che sia in grado di impressionare positivamente il selezionatore.

La rete offre diverse piattaforme con template adatti a tutte le professioni e necessità di chi desidera preparare un curriculum efficiente anche da caricare online.

Con una app il Cv si può aggiornare con facilità e aggiungendo materiale per supportare la candidatura, come ad esempio attestati, certificazioni, lettere di referenze, e altro.

Occorre perciò rivolgersi ai siti più affidabili e con provata esperienza, che offrano i migliori template per il Cv e anche risorse aggiuntive, come per esempio la lettera di presentazione.

Inoltre è importante scegliere il partner per la creazione del Cv per mezzo di app che vi possa fornire assistenza per chiarimenti, e consigliandovi la soluzione giusta per le vostre esigenze.