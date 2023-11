AgenPress. Domani martedì 28 novembre alle ore 11,30 presso la Sala Rossa della Camera di Commercio dell’Umbria, verrà presentato il Primo Rapporto redatto dall’Osservatorio sull’Occupazione e l’Editoria dell’Umbria.

Si tratta di uno studio condotto dalla Camera di Commercio dell’Umbria, in collaborazione con l’Università di Perugia, il Corecom Umbria, l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e l’Associazione Stampa Umbra, al fine di monitorare la situazione del settore nella nostra regione.

I dati serviranno a sostenere e sviluppare, attraverso l’individuazione di strumenti operativi, uno dei comparti più importanti e delicati per la tenuta del “sistema Umbria” nel suo insieme, sia sotto l’aspetto informativo che sociale, culturale e, non ultimo, legato alla qualità della vita democratica e alla tutela della libertà e dei diritti dei singoli.

Il rapporto evidenzia l’andamento economico del settore Editoria (e dei vari sottosettori) in Umbria dal 2019 al 2022, paragonato alla situazione che nei medesimi anni si è manifestata in Toscana, Marche e Abruzzo, corredato di dati sia tratti dai bilanci delle aziende del settore (e dei vari sottosettori) di fonte Infocamere, sia più generali che prendono in considerazione molti parametri tra cui l’evoluzione negli anni del numero di aziende editoriali, degli addetti, degli indici di diffusione e lettura nelle regioni, dei contributi pubblici al settore e così via, facendo gli opportuni confronti. Il tutto usando tabelle e slides esemplificative di facile lettura.

Nell’occasione, l’Ordine regionale dei Giornalisti e l’Associazione Stampa Umbra daranno ufficialmente avvio all’attività dell’Osservatorio permanente sull’Occupazione e l’Editoria, un organismo che avrà il compito di operare per la salvaguardia, sotto tutte le forme, del sistema informativo umbro, un patrimonio comune che nei decenni ha contribuito a formare e sviluppare l’identità della regione.