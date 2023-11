Pnrr: Mef, 100 milioni di euro per opere pubbliche nei settori salute e istruzione

AgenPress. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono stati assegnati definitivamente oltre 100 milioni di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi nei settori salute e istruzione previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia.

In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 settembre 2023 n. 131, ripartisce alle stazioni appaltanti risorse del FOI per opere pubbliche oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro.

Il provvedimento – in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – con l’elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.