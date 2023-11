Ministro Calderoli: “La riforma della giustizia è in fase di dibattito”

AgenPress. “A me sembra che la riforma della giustizia sia in fase di dibattito parlamentare e che il Parlamento debba dire la sua in merito a questa materia. Una materia che deve essere affrontata, così come l’abbiamo affrontata noi per via referendaria. Ciascuno di quei quesiti referendari era un problema da risolvere nella giustizia. Se non l’ha fatto il referendum che lo faccia il Parlamento”.

Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli a margine del panel “In autonomia cresciamo insieme” all’interno della rassegna Italia Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano, rispondendo a chi chiedeva a un commento sulle parole di Renzi, secondo cui il governo ha scordato la riforma della giustizia.