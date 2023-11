Allam: “Il vero femminicidio e il vero patriarcato che ha già conquistato l’Occidente è quello islamico”

AgenPress. “Il vero femminicidio e il vero patriarcato che ha già conquistato l’Occidente è quello islamico. L’idea del patriarcato in Italia si scontra con la realtà. È, invece, ben radicata nell’islam, che concepisce la donna come essere antropologicamente inferiore: la sua testimonianza vale la metà di quella di un uomo; eredita la metà di ciò che spetta a un maschio, viene riconosciuta la poligamia (si possono sposare fino a quattro mogli in contemporanea, senza contare le schiave). Stiamo rischiando di accreditare una realtà incompatibile alla nostra”.

A dirlo Magdi Allam in un’intervista al quotidiano L’Identità.