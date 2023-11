Violenza donne, giornalista Giacobini “Sconti di pena mai”

AgenPress. “Sappiamo che non esiste solo la repressione per lavorare su una mentalità violenta, ma io dico anche che non dovrebbero esserci mai sconti di pena”.

Lo ha dichiarato Silvana Giacobini, scrittrice e giornalista, già direttrice di Chi, a margine del suo intervento alla Biennale Milano International Art Meeting, parlando degli interventi necessari per contrastare la violenza sulle donne.

“La nostra speranza è che, anche passato il clamore legato all’ultimo terribile caso di Giulia Cecchettin, si vada avanti contro questa strage ignobile, frutto di una mentalità che non dovrebbe esistere – aggiunge Giacobini – Quando e se calerà il silenzio, in quel momento dovremo fare più rumore”.