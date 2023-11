AgenPress – “L’Ucraina non sarà in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e che l’Occidente e l’Unione europea hanno commesso un “errore strategico” decidendo di aiutare Kiev”.

Lo ha detto Orban in un altro discorso, il cui video è stato pubblicato su X dal rappresentante stampa del governo ungherese, Zoltan Kovacs.

Secondo lui, nel 2014, dopo l’occupazione della Crimea da parte della Russia, l’Occidente ha preso una decisione “strategicamente corretta” quando ha concluso gli accordi di Minsk e ha congelato la guerra nel Donbass. Tuttavia, dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Federazione Russa, l’UE ha preso la decisione “strategicamente sbagliata” di aiutare l’Ucraina.

Al contrario, ha definito “strategicamente sbagliata” la decisione dell’Unione Europea di sostenere l’Ucraina dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Federazione Russa.

“Ora è chiaro che l’Ucraina non sarà in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Non dovremmo nemmeno aspettare cambiamenti politici a Mosca… Dobbiamo guardare alla realtà”, ha detto Orban.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ritiene che i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE siano un errore . Lo ha annunciato il capo del governo ungherese al congresso del suo partito Fidesz, aggiungendo che Kiev è “lontana anni luce dall’Unione Europea”.