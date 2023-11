Ucraina. Chernyk, “gli invasori russi ci hanno riportato alla Seconda Guerra Mondiale”

AgenPress – L’esperto militare Petro Chernyk ha parlato delle fortificazioni nella guerra moderna e ha osservato che gli invasori russi ci hanno riportato alla Seconda Guerra Mondiale.

Lo ha detto nel corso del telethon, rispondendo alle domande sulla creazione da parte dei ministeri della difesa e della trasformazione digitale di un gruppo di lavoro interagenzia sulla costruzione di strutture di ingegneria militare e tecniche e di fortificazione, e su cosa siano in generale nella guerra moderna.

“I russi ci hanno riportato alla Seconda Guerra Mondiale: sia in termini di massa di raffiche di artiglieria, sia in termini di costruzione di una linea di difesa classica. Cos’è una linea di difesa classica a tre scaglioni? La prima linea, quella così -chiamata linea di supporto, è un campo minato largo 3-4 km”, ha detto Chernyk.

Sulla seconda linea, ha aggiunto, iniziano le fortificazioni: si tratta di trincee scavate fino a due metri di profondità, che dispongono di ripari di cemento, postazioni attrezzate per l’artiglieria; sono protetti in vari modi, con pavimenti in legno e cemento, e nascondigli per le attrezzature. Si tratta anche di postazioni di lancio attrezzate per sistemi missilistici anticarro e simili.

“Tunnel, DZOTy (punto difensivo in legno), DOTy (punto difensivo di lunga durata) – classici, non è cambiato nulla. I russi hanno costruito questa seconda linea, o meglio, la prima linea “Surovikin“.

E dato che ora sono passati ad un attacco massiccio, soprattutto sul fronte orientale, e hanno ottenuto alcuni successi parziali, è assolutamente logico per noi costruire qualcosa di simile”.