L’Ucraina si schiera con Israele. Zelensky paragona Hamas alla Russia. A rischio i rapporti con il mondo arabo

AgenPress – Quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro gli insediamenti israeliani il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, secondo i dati del governo israeliano, il presidente Volodymyr Zelensky e altri funzionari ucraini hanno condannato il terrorismo e sostenuto il diritto di Israele a difendersi.

Zelensky ha paragonato Hamas alla Russia, mentre il suo capo di gabinetto Andriy Yermak ha suggerito che la lotta di Israele contro Hamas e la guerra difensiva dell’Ucraina sono “elementi di una guerra asimmetrica intrapresa contro il mondo libero dall’asse del male”.

Anche se il combattimento è stato interrotto il 24 novembre per lo scambio di ostaggi israeliani con palestinesi incarcerati, si prevede che la guerra riprenderà una volta terminato il cessate il fuoco temporaneo.

In combinazione con il deterioramento delle relazioni tra Israele e Russia, la posizione di Kiev ha alimentato le speranze che Israele diventasse duro con Mosca e prendesse in considerazione l’aiuto militare per l’Ucraina.

Alcuni esperti hanno espresso preoccupazione per la posizione ufficiale di Kiev sulla guerra tra Israele e Hamas, avvertendo che potrebbe danneggiare le relazioni dell’Ucraina con il mondo arabo e i paesi del cosiddetto Sud del mondo, che hanno accusato l’Occidente di valorizzare la vita ucraina più di quella dei palestinesi. .