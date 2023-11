Gaza. Idan, 3 anni, rimasta orfana e liberata dai terroristi di Hamas che hanno ucciso i suoi genitori

AgenPress – Tra gli ostaggi rilasciati oggi da Hamas c’è Avigail Idan, una bambina di 3 anni, rimasta orfana durante il massacro del 7 ottobre, quando i suoi genitori, Roy e Samdar, sono stati uccisi.

Idan, che possiede la cittadinanza americana, è diventata una sorta di simbolo per i quasi 40 bambini tenuti prigionieri da Hamas dopo che Biden ha discusso della sua situazione con l’emiro del Qatar. Si nascose nella casa dei suoi vicini, i Brodutch, nel Kibbutz Kfar Aza. Il padre di Avigail, Roye Idan, era un fotografo di Ynet che cercò di catturare foto dei terroristi di Hamas sugli alianti che entravano nel Kibbutz.

Avigail Idan, 3. (credito: CORTESIA DELLA FAMIGLIA)

La famiglia Brodutch: Hagar (40), Ofri (10), Yuval (8) e Uriah (4)

Avihai Brodutch non ha più notizie di sua moglie, Hagar, 40 anni, e dei loro tre figli, Ofri di 10 anni e i figli Yuval, 8, e Uriah, 4, da quando sono stati portati a Gaza dagli uomini armati di Hamas durante l’attacco ai villaggi israeliani il 7 ottobre. Alcune settimane fa, ha espresso profonda angoscia per il loro destino incerto e per la loro innocenza di fronte alla situazione.

Kfar Aza, dove la sua famiglia è stata rapita, ha sofferto pesantemente durante l’attacco di Hamas, con centinaia di uomini armati che si sono infiltrati nelle comunità israeliane e hanno preso più di 240 ostaggi.

Ella e Dafna Elyakim, otto e 15 anni

Le sorelle Ela e Dafna Elyakim, di 8 e 15 anni, sono state rapite dai terroristi di Hamas il 7 ottobre dalla casa del padre nel Kibbutz Nir Oz. I terroristi hanno trasmesso l’attacco in diretta streaming su Facebook, costringendo la famiglia a identificarsi.

Il padre delle ragazze, Noam Elyakim, e la sua compagna, Dikla Arava, insieme al figlio di Dikla, Tomer, sono stati portati fuori dai terroristi e successivamente trovati morti vicino al confine di Gaza.

La madre delle ragazze, Maayan Zin , ha espresso preoccupazione per l’esperienza traumatica che hanno vissuto le sue figlie, poiché sono state viste con abiti diversi nei video di Gaza.

Dafna ed Ella Elyakim, liberate dalla prigionia di Hamas domenica 26 novembre 2023 (credit: Courtesy)

La famiglia Almog-Goldstein: Chen (48), Agam (17), Gal (11) e Tal (9)

Chen Almog-Goldstein, 48 anni, e i suoi tre figli, Agam (17), Gal (11) e Tal (9), sono scomparsi dal 7 ottobre, quando furono rapiti durante un attacco di Hamas a Kfar Aza.

Il marito di Chen, Nadav, e la loro figlia maggiore, Yam, sono stati uccisi lo stesso giorno mentre si trovavano nella stanza sicura della loro casa. Yam è rimasta con suo padre mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico e non poteva muoversi facilmente. La famiglia ha perso i contatti con Yam a mezzogiorno e il suo corpo è stato successivamente ritrovato. Il resto della famiglia fu inizialmente considerato disperso e successivamente classificato come ostaggio.

La famiglia Almog aveva già perso cinque membri in un attentato suicida ad Haifa nel 2003. Il loro parente stretto è Doron Almog, il presidente dell’Agenzia ebraica.

Elma Avraham, 84 anni

Il 7 ottobre, Uri Rawitz ha parlato per l’ultima volta con sua madre (84 anni), Elma Avraham, che si trovava nella sua casa nel Kibbutz Nir Oz durante un attacco di Hamas. Era intrappolata nella sua stanza sicura e non poteva chiudere a chiave la porta pesante.

Anche il fratello di Rawitz era a Nir Oz ma non è riuscito a raggiungere la madre in tempo.

Aviva Siegel, 64 anni

Keith (64) e Aviva (62) Siegel vivono nel Kibbutz Kfar Aza . Keith è nato negli Stati Uniti e vive nel Kibbutz Kfar Aza da oltre 40 anni.

Aviva è originaria del Sud Africa e condivideva il profondo legame di Keith con il kibbutz, che entrambi erano arrivati ​​ad adorare. Secondo il figlio Elan, che ha scritto un editoriale per Fox News, Keith e Aviva sono noti per la loro incrollabile fiducia nella convivenza pacifica. Keith ha lavorato a stretto contatto con molti medici, mentre Aviva ha dedicato i suoi sforzi a lavorare con i bambini, indipendentemente dal loro background, siano essi ebrei o arabi.

In quel fatidico giorno del 7 ottobre, la loro pacifica esistenza è stata distrutta quando i terroristi hanno invaso le loro case e li hanno portati con la forza a Gaza.