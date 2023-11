Gaza. Bambini e adolescenti tra gli ostaggi rilasciati nel secondo giorno di tregua tra Hamas 3 e Israele

AgenPress – L’ufficio del primo ministro israeliano e il Forum sugli ostaggi e le famiglie scomparse hanno rilasciato i nomi e l’età di tutti i tredici ostaggi israeliani rilasciati sabato il secondo giorno di tregua tra Israele e Hamas:

Shoshan Haran, 67 anni

Shiri Weiss, 53 anni

Sharon Avigdori, 52 anni

Adi Shoham, 38 anni

Maya Regev, 21 anni

Noga Weiss, 18 anni

Noam Or, 17

Alma Or, 13

Hila Rotem, 13 anni

Noam Avigdori, 12 anni

Emily Hand, 9 anni

Naveh Shoham, 8

Yahel Shoham, 3

Secondo funzionari israeliani, Dror Or, il padre di Noam e Alma Or, è ancora detenuto da Hamas a Gaza. Yonat Or, la madre dei bambini e moglie di Dror, è stata uccisa il 7 ottobre.

Anche Raaya Rotem, la madre di Hila Rotem, è ancora detenuta a Gaza.

Israele ha detto che un totale di 17 ostaggi sono stati rilasciati da Hamas sabato. Le quattro persone non elencate sopra sono cittadini tailandesi, hanno detto le forze di difesa israeliane.

Il primo ministro tailandese Srettha Thavisin ha pubblicato sui suoi social media i nomi degli ostaggi liberati: