Cibo e farmaci consegnati ai camionisti bloccati al confine polacco-ucraino. Sono 2.100 veicoli

A causa del blocco dei valichi di frontiera ucraini da parte dei trasportatori polacchi, circa 2.100 veicoli sono rimasti bloccati, impossibilitati a entrare in Ucraina dal 26 novembre, ha dichiarato in un aggiornamento il Ministero delle Infrastrutture ucraino . Il flusso di traffico a Dorohusk-Yahodyn, il più grande passaggio merci dell'Ucraina, è solitamente di 680 camion al giorno. Secondo il Ministero ora sono scese a poche decine ogni 24 ore. Il Ministero ucraino per lo Sviluppo comunitario, i Territori e le Infrastrutture, insieme all'Associazione dei trasportatori internazionali, ha distribuito 2.500 litri d'acqua e 1.200 pranzi e i medicinali necessari agli automobilisti ucraini bloccati davanti al posto di blocco di Dorohusk-Yahodyn sul lato polacco a causa dei continui scontri proteste dei vettori locali.

“Oggi sono circa 20 gli autisti che hanno espresso la volontà e hanno presentato richiesta di partire per l’Ucraina per un certo periodo di tempo”, ha dichiarato il viceministro ucraino per lo sviluppo delle comunità, dei territori e delle infrastrutture, Serhiy Derkach, in una conferenza stampa tenutasi sabato a Dorohusk in Polonia.

Derkach, spiegando che gli autisti erano stati precedentemente informati di tale opportunità. Secondo Derkach il blocco delle frontiere danneggia sia l’Ucraina che la Polonia, così come altri paesi dell’UE. Secondo lui, l’Ucraina riceve il 30% del fabbisogno energetico del paese attraverso il territorio della Polonia. Derkach ha sottolineato che il sistema energetico ucraino si troverebbe ad affrontare un problema significativo se i serbatoi di carburante restassero bloccati per lungo tempo lungo le linee di confine. “Se i manifestanti miravano a provocare una crisi energetica in Ucraina, stanno iniziando ad avere successo”, ha osservato Derkach.

I camionisti polacchi hanno iniziato a bloccare tre valichi di frontiera il 6 novembre per protestare contro la liberalizzazione delle regole di trasporto dell’UE per i camion ucraini, causando enormi code su entrambi i lati del confine.

Un organizzatore delle proteste, Rafal Mekler, ha twittato l’intenzione di estendere il blocco fino al 1 febbraio. Mekler è il proprietario di un’azienda di logistica e membro del partito di estrema destra Confederazione in Polonia, che è stato apertamente filo-russo e scettico nei confronti dell’Ucraina.

Gli autotrasportatori che protestano lamentano il fatto che l’elevato numero di conducenti ucraini che entrano in Polonia trasportano merci dalla Polonia verso altri paesi, minando le imprese locali che non possono eguagliare i prezzi ucraini più economici.

Funzionari ucraini e rappresentanti dell’industria negano le accuse. L’UE ha avvertito il governo polacco di garantire la fine del blocco. Finora i negoziati non hanno ancora messo fine alla situazione.

Le condizioni hanno continuato a peggiorare per i camionisti man mano che il clima diventa più freddo. Due camionisti ucraini sono già morti mentre aspettavano alla frontiera, entrambi per cause naturali.

