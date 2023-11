25 novembre. In Afghanistan le donne preoccupate per le restrizione imposte dai talebani

AgenPress – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alcune attiviste nel campo dei diritti delle donne sono preoccupate per la situazione delle donne nel Paese e in questa giornata hanno chiesto all’Emirato Islamico di rimuovere le restrizioni imposte alle donne del Paese.

In questo giorno, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha invitato tutti a lavorare per eliminare la violenza contro le donne.

In concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Unione europea in Afghanistan, Amnesty International e alcuni attivisti nel campo dei diritti delle donne si sono detti preoccupati per la situazione delle donne in Afghanistan.

L’UE per l’Afghanistan ha scritto su X: “L’UE Afghanistan è unita ai suoi partner ONU e UNDP e chiede di porre fine alla violenza di genere”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne una terribile violazione dei diritti umani e un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile.

“La violenza contro le donne è una terribile violazione dei diritti umani, una crisi sanitaria pubblica e un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile. Il tema di quest’anno della campagna UNiTE – “Investire per prevenire la violenza contro le donne e le ragazze” – invita tutti noi a agire”, ha detto António Guterres.

L’UE ha scritto su X: “Le donne e le ragazze in tutto il mondo continuano a essere esposte in modo sproporzionato alla violenza e l’UE Afghanistan è unita ai suoi partner ONU e UNDP e chiede di porre fine alla violenza di genere”.

“Le donne non solo sono private dei loro diritti, ma psicologicamente avvertono fortemente la violenza contro se stesse”, ha detto Suraya Paikan, un’attivista per i diritti delle donne.

Nel frattempo, Amnesty International ha annunciato il suo sostegno alle donne e alle ragazze dell’Afghanistan con l’arrivo di questa giornata.

Questa organizzazione ha anche lanciato una campagna a sostegno delle donne.

“La violenza più grande contro le ragazze è che vengono loro chiuse le porte delle scuole e delle università e i loro diritti vengono ignorati, le donne vivono con un destino sconosciuto. Spero nel giorno in cui il governo dell’Emirato Islamico si prenderà cura dei diritti di tutto il popolo afghano, in particolare delle donne”, ha affermato Tafsir Syahposh, attivista per i diritti delle donne.

Nel frattempo, alcune donne hanno affermato che le restrizioni imposte dall’Emirato Islamico hanno moltiplicato le sfide affrontate dalle donne nel Paese.

“La nostra richiesta alla comunità internazionale è che facciano qualcosa per le donne afghane e si attivino affinché le ragazze possano studiare e le donne possano tornare al lavoro”, ha detto Zuhra Rajabi, una studentessa.

Nel frattempo, da quando l’Emirato islamico è tornato al potere in Afghanistan, il leader dell’Emirato islamico ha imposto più di una dozzina di decreti restrittivi nei confronti di donne e ragazze, compreso il divieto alle ragazze di età superiore alla prima media di frequentare scuole e università, e vietare loro di andare nei parchi. E la presenza delle donne senza maschera nei media è una delle più evidenti.