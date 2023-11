Torino: arrestato un trafficante internazionale e sequestrati 10 Kg di hashish

AgenPress. La Guardia di Finanza di Torino ha tratto in arresto, presso il terminal degli autobus di Corso Vittorio Emanuele II del capoluogo piemontese, un soggetto straniero giunto in Italia a bordo di un pullman partito dalla Spagna e trovato in possesso di 10 chili di hashish.

Le unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego Torino hanno sottoposto a controllo i passeggeri delle diverse linee di autobus provenienti da vari Paesi europei, sino a che una valigia, tra i tanti bagagli presenti sull’autobus proveniente da Barcellona, ha attirato l’attenzione di Loca, uno dei “cani antidroga” delle Fiamme Gialle.

Il controllo operato dai militari ha quindi portato al rinvenimento del notevole quantitativo di hashish, suddiviso in panetti da 1 etto.

Qualora immessi sul mercato “al dettaglio”, avrebbero potuto generare introiti illeciti per circa 80.000 euro.

Il passeggero, cittadino croato, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.