Popolo èLetto, la Piccola Fiera del Libro Ebraico

Domenica 26 novembre 2023

Centro Ebraico Italiano – Il Pitigliani, Via dell’Arco de’ Tolomei, 1

AgenPress. La Comunità Ebraica di Roma, in collaborazione con Il Pitigliani – Centro Ebraico Italiano e la casa editrice La Giuntina, promuove la manifestazione letteraria “Il popolo èLetto”, la prima edizione della Piccola Fiera del Libro Ebraico. L’iniziativa inedita, all’insegna della letteratura ebraica nelle sue varie declinazioni, sarà incentrata sul ruolo della parola, polisemica e dotata di infiniti significati. Verrà analizzata e approfondita la lingua trasmessa dai testi sacri, un idioma ricco di sorprese, affascinante e criptico. Si parlerà inoltre del Midrash, un metodo di esegesi biblica, strumento di lettura capace di suscitare sempre nuove domande.

Piccola Fiera del Libro Ebraico avrà luogo domenica 26 novembre 2023 dalle ore 11:00 presso il Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani. Aprirà con i saluti istituzionali di Rav Riccardo Shmuel Di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma; Bruno Sed, Presidente de Il Pitigliani; Antonella Di Castro, Vice Presidente e Assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma e Daniela Debach, Assessore alle Politiche Educative della Comunità Ebraica di Roma.

Il primo appuntamento, alle ore 11:30, è dedicato all’anteprima nazionale del libro di Miriam Kay, La più antica immaginazione. Leopardi e l’ebraico (Marsilio 2023). La giovane autrice, in dialogo con Amedeo Spagnoletto, Direttore del MEIS – Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, approfondirà l’interesse di Leopardi per la lingua ebraica, alla quale si avvicinò da autodidatta tra il 1813 e il 1814, affascinato dalla sua forza generatrice e dagli infiniti significati.

Alle ore 14:15 Silvia Nacamulli, autrice di Jewish Flavours of Italy: A Family Cookbook (Green Bean Books 2022) presenterà il suo libro in dialogo con la giornalista britannica Rachel Roddy. Tra una storia e l’altra, sarà preparata la pizza ebraica, dolce tipico della tradizione giudaico-romanesca.0

La giornata prosegue alle ore 15:30 con la presentazione del libro di Anna Linda Callow, La lingua che visse due volte. Fascino e avventure dell’ebraico (Garzanti 2019). L’autrice, in dialogo con la giornalista Lara Crinò, condurrà, attraverso le sorprendenti peripezie di una lingua viva e feconda, in un viaggio nella storia e nella letteratura di una cultura plurimillenaria.

Alle ore 16:30 sarà la volta di Haim Ben-Abraham che presenterà il suo libro, La via delle api. Lettura, scrittura, midrash (Giuntina 2023) con l’editore Shulim Vogelman. Il saggio, attraverso l’analisi delle radici ebraiche, introdurrà al midrash inteso come strumento di lettura e guida all’azione. E a proposito di midrash, alle ore 17:30, il neuropsichiatra infantile, Prof. Gavriel Levi, terrà una lezione dal titolo ironico Rashi gioca con il midrash?

Chiude la giornata, alle ore 18:00, Claudio Vercelli con la presentazione del suo nuovo libro Israele, Storia dello Stato (Giuntina 2023). L’autore, in dialogo con il giornalista e scrittore Daniele Scalise, indagherà sui fatti, i personaggi e sulle storie che hanno generato lo Stato di Israele, fino ad arrivare ai tragici accadimenti dello scorso 7 ottobre. Una conversazione che vuole fornire una base informativa e analitica su una nazione che, in Italia come all’estero, viene più spesso giudicata che studiata.

La prima edizione di Popolo èLetto, la Piccola Fiera del Libro Ebraico, è rivolta anche ai più piccoli con due laboratori per bambini che si svolgeranno nella Biblio-Ludoteca del Pitigliani: la mattina, attraverso la lettura di Rughe. Storia di un nonno di David Grossman (Mondadori 2021) e nel pomeriggio con l’artista Gabriel Levy. Per la prenotazione è sufficiente scrivere a eventi@pitigliani.it.