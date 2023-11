Commissione Ue approva la revisione del Pnrr da 194 mld di euro, compreso un capitolo REPowerEU

AgenPress – Oggi la Commissione ha dato una valutazione positiva del piano modificato per la ripresa e la resilienza dell’Italia, che comprende un capitolo REPowerEU. Il piano vale ora 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni) e prevede 66 riforme , sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti .

Il capitolo REPowerEU dell’Italia comprende cinque nuove riforme , cinque investimenti potenziati basati su misure esistenti e 12 nuovi investimenti per realizzare gli obiettivi del piano REPowerEU di rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Queste misure si concentrano sul rafforzamento dell’energia elettrica. reti di trasmissione e distribuzione, sicurezza energetica e accelerazione della produzione di energia rinnovabile. Sono inoltre coperte le misure volte a ridurre la domanda di energia, ad aumentare l’efficienza energetica, a creare e rafforzare le competenze necessarie per la transizione verde, nonché a promuovere il trasporto sostenibile.

Il piano rivisto per la ripresa e la resilienza comprende 145 misure nuove o modificate . Ciò copre le misure previste dal capitolo REPowerEU. Queste misure mirano a rafforzare le riforme chiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati mirano a promuovere la competitività e la resilienza dell’Italia, nonché a promuovere la transizione verde e digitale. Questi investimenti riguardano settori quali l’energia rinnovabile, le catene di approvvigionamento verdi e le ferrovie.

Le modifiche apportate dall’Italia al piano originario si basano sulla necessità di tenere conto di:

circostanze oggettive che ostacolano la realizzazione di determinati investimenti come originariamente pianificato, tra cui l’elevata inflazione sperimentata nel 2022 e nel 2023, le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e la disponibilità di alternative migliori per raggiungere l’ambizione originaria di determinati investimenti;

la revisione al rialzo della dotazione massima di sovvenzioni RRF, da 68,9 miliardi di euro a 69 miliardi di euro, a seguito dell’aggiornamento di giugno 2022 della chiave di assegnazione delle sovvenzioni RRF, che riflette il risultato economico comparativamente peggiore dell’Italia nel 2020 e nel 2021 rispetto a quanto inizialmente previsto.

Un ulteriore impulso alla transizione green dell’Italia

Il piano modificato pone una forte attenzione alla transizione verde , assegnando il 39,5 % dei fondi disponibili a misure che sostengono gli obiettivi climatici (rispetto al 37,5% del piano originale).

Le nuove riforme e i nuovi investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU contribuiscono in modo significativo alla dimensione verde del piano.

Le riforme accelereranno la diffusione delle energie rinnovabili attraverso procedure di autorizzazione semplificate, ridurranno i sussidi dannosi per l’ambiente, faciliteranno la produzione di biometano e intensificheranno la fornitura e l’adozione delle competenze necessarie per la transizione verde.

Queste riforme sono integrate da una serie di investimenti nuovi o potenziati . Questi sono finalizzati ad aumentare l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza della rete elettrica, aumentare la produzione di idrogeno e rafforzare la flotta ferroviaria e di autobus a zero emissioni. Altri investimenti includono il sostegno alle aziende private per migliorare l’efficienza energetica del loro processo produttivo.

Rafforzare la preparazione digitale e la resilienza sociale dell’Italia

Cresce anche l’ ambizione digitale del piano italiano , grazie a una serie di nuovi investimenti che favoriscono lo sviluppo di tecnologie avanzate, sostengono le start-up e investono in ricerca e sviluppo. Il piano rivisto destina il 25,6% della sua dotazione totale al sostegno della transizione digitale del Paese (rispetto al 25,1% del piano originale).

Il piano modificato di ripresa e resilienza dell’Italia è ambizioso anche sul fronte della connettività, migliora la digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese e promuove lo sviluppo delle competenze digitali e delle tecnologie.

Il piano modificato mantiene la sua importante dimensione sociale . Si prevede che diverse misure del piano modificato dell’Italia contribuiranno a migliorare la competitività e la resilienza dell’economia italiana. Il piano comprende misure volte a rafforzare la resilienza del settore sanitario, ad aumentare l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, a sostenere il sistema educativo e a ridurre le disparità regionali.

Prossimi passi

Il Consiglio avrà ora, di norma, quattro settimane per approvare la valutazione della Commissione. L’approvazione del Consiglio consentirà all’Italia di ricevere 0,5 miliardi di euro di prefinanziamento dei fondi REPowerEU.

Nell’ambito della RRF, l’Italia ha ricevuto finora 85,4 miliardi di euro : 24,9 miliardi di euro in prefinanziamenti e 60,5 miliardi di euro erogati in totale per i primi tre pagamenti.

La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi sulla base del soddisfacente raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi delineati nel piano rivisto per la ripresa e la resilienza dell’Italia, che riflettono i progressi nell’attuazione degli investimenti e delle riforme.