Vigonovo. Carabinieri allertati da un testimone del litigio nel parcheggio tra Giulia e Filippo. Non ci fu nessun intervento

AgenPress – Da ambienti vicini alle indagini si viene a sapere che la sera di sabato 11 novembre i Carabinieri non diedero seguito ad una telefonata arrivata al 112 fatta da un vicino di Giulia, il quale aveva chiamato perché aveva sentito un litigio in corso nel parcheggio. Nessuna pattuglia a Vigonovo si mosse per soccorrere quella che poi si scoprì era Giulia aggredita per la prima volta.

Nell’ordinanza del Gip non c’è traccia dell’intervento di pattuglie quella sera. Al 112 il testimone (ore 23.18) disse di aver sentito urlare “mi fai male”, e visto un uomo calciare una figura terra ma non riuscì a prendere la targa dell’auto. L’indagine scattò domenica, dopo la denuncia di scomparsa di Giulia presentata dal papà.

“Sono distrutto, ho sentito gridare e ho chiamato il 112. Non voglio dire altro, ho detto quello che dovevo ai carabinieri”, dice il testimone. Urla che, scopriranno gli investigatori, sono quelli di Giulia Cecchettin colpita a coltellate nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia), a circa 150 metri da casa. Un delitto per cui è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta.

Nel provvedimento del giudice, in cui si ricostruisce quanto accaduto, si riferisce come un testimone abbia parlato di un litigio intorno alle 23.15 di quel sabato 11 novembre e di una voce femminile che urla ‘mi fai male’ chiedendo ripetutamente aiuto. Una lite avvenuta nel parcheggio che si trova “a circa 150 metri” dall’abitazione delle vittima e dove i carabinieri hanno ritrovato “numerose tracce ematiche” e un “coltello da cucina”, della lunghezza di 21 centimetri.

Qui Giulia, ne sono certi gli inquirenti, viene accoltellata e bloccata – da qui l’accusa di sequestro di persona – perché dalla prima alla seconda aggressione nella zona industriale di Fossò “è ragionevole ritenere” che “sia stata privata della libertà di movimento in auto dal Turetta” – allo stato non è possibile stabilire se con violenza o sotto minacce – visto che è stata sentita gridare aiuto ed è quindi “assolutamente inverosimile” che abbia continuato il suo ultimo viaggio in macchina con Filippo.