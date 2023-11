UNICEF/Ucraina: consegnati circa 29.000 computer portatili per supportare l’istruzione

AgenPress. L’UNICEF ha consegnato circa 29.000 computer portatili per supportare gli studenti delle scuole medie e superiori ad accedere a programmi didattici in 10 regioni ucraine, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina.

“Ogni bambino ha il diritto a ricevere un’istruzione. L’UNICEF sta promuovendo le opportunità di apprendimento per i bambini che affrontano ostacoli nell’accesso all’istruzione formale online, una preoccupazione pressante diffusa in Ucraina a causa dell’impatto della guerra sulle chiusure scolastiche. Crediamo che sia cruciale supportare l’istruzione in qualsiasi forma per evitare ulteriori perdite nell’apprendimento”, ha sottolineato Munir Mammadzade, Rappresentante UNICEF in Ucraina.

La distribuzione ha coinvolto gli studenti delle regioni Dnipropetrovska, Donetska, Zaporizka, Luhanska, Mykolaivska, Odeska, Sumska, Chernihivska, Kharkivska e Khersonska. L’UNICEF, in collaborazione con le autorità scolastiche locali, assegna i computer portatili agli istituti scolastici, assicurandosi che raggiungano gli studenti che ne hanno bisogno.

L’acquisto e la consegna di questi computer portatili sono stati resi possibili grazie al sostegno dell’Unione Europea, dei governi del Giappone e della Repubblica di Corea, nonché dei Comitati nazionali dell’UNICEF e dell’iniziativa “Tech for Refugees” della Fondazione Breakthrough Prize.

Bambini sfollati, bambini con disabilità, bambini provenienti da famiglie a basso reddito o privi di cure parentali, nonché a bambini con altre vulnerabilità riceveranno questi dispositivi.

Circa 20.000 dispositivi acquistati in primavera dall’UNICEF, con fondi dell’Unione Europea e della Repubblica di Corea, sono già in uso, tra cui 10.000 tablet per gli studenti delle scuole elementari e 10.000 computer portatili per i ragazzi delle scuole medie e superiori. Nei prossimi 3 mesi, altri 40.000 dispositivi saranno consegnati alle regioni in prima linea, come previsto dalle priorità del Ministero dell’Istruzione e della Scienza.

“Il nostro compito è quello di fornire ai bambini dispositivi di apprendimento in luoghi in cui l’apprendimento di persona è attualmente impossibile a causa della vicinanza alle linee del fronte o della mancanza di rifugi nelle scuole. Per loro, un dispositivo non rappresenta solo l’accesso all’istruzione, ma anche la possibilità di comunicare con i loro coetanei e l’opportunità di ricevere supporto dagli insegnanti. Sono grato ai nostri partner per l’assistenza fornita ai bambini ucraini. Si tratta di un investimento prezioso per un futuro sostenibile”, ha dichiarato Oksen Lisovyi, Ministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina.

L’UNICEF continua a sostenere il governo ucraino nella sua missione di fornire accesso all’istruzione a tutti gli studenti. Oltre alla distribuzione di computer portatili, l’UNICEF promuove lo sviluppo della piattaforma All-Ukrainian School Online. L’UNICEF inoltre fa familiarizzare gli insegnanti con le moderne strategie e tecniche pedagogiche per l’apprendimento online e misto. Inoltre, l’UNICEF fornisce le attrezzature necessarie a insegnanti e studenti mentre crea centri didattici digitali a livello nazionale. Questa fornitura di computer portatili fa parte della più ampia iniziativa dell’UNICEF per garantire l’apprendimento continuo in Ucraina.