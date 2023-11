Ucraina. Procuratore generale accoglie con favore la task force investigativa sui crimini di guerra di Europol

AgenPress – Il procuratore generale ucraino Andrii Kostin ha accolto con favore il 23 novembre la decisione di Europol di istituire una task force di intelligence open source (OSINT) per sostenere le indagini sui crimini di guerra in Ucraina.

Finora, 14 paesi hanno accettato di sostenere la task force operativa (OTF) guidata da Germania e Olanda per aiutare a identificare i sospetti e il loro coinvolgimento in crimini di guerra, crimini contro l’umanità o crimini di genocidio commessi in Ucraina, ha affermato Europol il 21 novembre .

La portata “senza precedenti” dei dati open source, grazie al ruolo crescente dei social media e di Internet, “può aiutare notevolmente gli investigatori a verificare e registrare casi di crimini di guerra”, hanno osservato le forze dell’ordine dell’UE.

“Questo sviluppo segna un’altra pietra miliare significativa nella nostra cooperazione in corso da quando Europol è diventata membro della squadra investigativa congiunta (JIT)”, ha scritto Kostin sulla piattaforma di social media X.

Il 5 ottobre Europol si è unita alla JIT, una coalizione internazionale per le indagini sui crimini di guerra della Russia in Ucraina.

All’inizio di novembre il procuratore generale aveva dichiarato ai media che Kiev aveva raccolto prove di 109.000 crimini di guerra russi in Ucraina.