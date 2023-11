Question time. Renzi a Meloni: la sua coerenza si è fermata dopo elezioni. Da benzina ad immigrazione fino ad uscita euro

AgenPress – “La premier dice che va tutto bene ma intanto i costi del pane e della benzina aumentano. Lo afferma Matteo Renzi nell’illustrare l’interrogazione di Iv al premier time nella quale si mettono in evidenza le problematiche del ceto medio in questa situazione.

“Signora Presidente del Consiglio la sua coerenza si è fermata il giorno delle elezioni. Chi avesse sentito in aula la sua risposta alla prima interrogazione – ha detto Renzi – penserebbe che viviamo in un Paese in crescita. Il cittadino da caso vive un altra realtà” ha aggiunto Renzi che ha poi elencato i dati di tutti gli aumenti dovuti all’inflazione, dalla benzina al pane, dal latte alla pasta. Il punto centrale è che il disegno paradisiaco da lei illustrato non corrisponde alla realtà del Paese”.

“Lei ha vinto le elezioni – ha quindi proseguito – grazie a una prova di coerenza di cui le abbiamo dato atto. Lei è stata all’ opposizione mentre noi stavamo a reggere il peso della pandemia. Oggi non c’è un solo argomento su cui ciò che sta facendo corrisponde a ciò che diceva prima. Aveva detto che avrebbe bloccato l’immigrazione ed invece è raddoppiata, aveva detto che sarebbe uscita dall’Euro e avrebbe tenuto testa alla Germania e ieri l’abbiamo vista in altre vesti con il cancelliere Scholz, l’abbiamo vista nelle vesti di straordinaria attrice spiegare in un video che avrebbe abolito le accise sulla benzina e lei invece le ha aumentate. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata alle elezioni. Non le parlo della giustizia e del Pnrr”.

“Le chiedo – ha concluso Renzi – è’ in grado di indicarci 3 punti su cui da qui al 2024, è in grado di cambiare una politica che il ceto medio paga a caro prezzo”.