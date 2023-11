La Galleria di Milano in arancione contro la violenza sulle donne

AgenPress. Dal 25 novembre al 3 dicembre nelle vetrine dei Negozi della Galleria Vittorio Emanuele che aderiscono all’iniziativa sarà esposta una locandina realizzata dal Soroptimist d’Europa e sarà utilizzato il colore arancione per sottolineare l’impegno nel sostenere la lotta contro la violenza sulle donne.

Per questa prima edizione lo slogan in Italia è NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522, abbinato alla campagna di comunicazione della Federazione Europea del Soroptimist READ THE SIGNS, riconosci i segnali di una relazione tossica per combattere la violenza domestica.

Il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, garantendo il completo anonimato per favorire l’emersione del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Il Soroptimist International, Associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione. Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l’amicizia. Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni e creano opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche. Ai progetti dedicati stanno lavorando 32.000 Soroptimiste presenti in 43 Paesi (39 in Europa, 3 in Medio Oriente – Israele, Kuwait, Dubai – e Haiti) per un totale di 1153 club coinvolti.