Cina. L’aumento delle malattie respiratorie nei bambini spinge l’OMS a richiedere maggiori informazioni

Gli epidemiologi hanno avvertito che mentre la Cina si avvia verso il suo primo inverno dall’abolizione delle restrizioni zero-Covid, i livelli naturali di immunità ai virus respiratori potrebbero essere inferiori al normale, portando ad un aumento delle infezioni. “Le autorità cinesi hanno attribuito questo aumento alla revoca delle restrizioni sul COVID-19 e alla circolazione di agenti patogeni noti come l’influenza, il micoplasma pneumoniae (un’infezione batterica comune che colpisce tipicamente i bambini più piccoli), il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il SARS-CoV- 2 (il virus che causa il Covid-19)”, ha affermato l’Oms. Gruppi di casi di polmonite pediatrica non diagnosticata sono stati segnalati anche nel nord del paese, dice l’organizzazione, ma non è chiaro se questi siano legati alle infezioni respiratorie. La Cina ha mantenuto una politica nota come zero-Covid – caratterizzata da rigidi blocchi e quarantene, test di massa e rigorosa tracciabilità dei contatti – fino ad abbandonare la strategia a dicembre. Queste misure anti-Covid limitano anche la diffusione di germi più comuni, dicono gli esperti, creando un “gap immunitario” che può rendere le persone più vulnerabili alle infezioni quando smettono di prendere tali precauzioni.

I resoconti dei media suggeriscono “un’epidemia diffusa di una malattia respiratoria non diagnosticata in diverse aree della Cina”, secondo il Programma per il monitoraggio delle malattie emergenti della Società internazionale per le malattie infettive, noto come ProMED. “Non è del tutto chiaro quando sia iniziata questa epidemia poiché sarebbe insolito che così tanti bambini venissero colpiti così rapidamente”, ma le segnalazioni di malattie prevalentemente nei bambini suggeriscono “una certa esposizione nelle scuole”.