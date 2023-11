AgenPress. “Mi sono trovata in una tempesta mediatica. Ho sostenuto tutt’altro. Nella mia esperienza, i maschi maltrattanti sono vissuti in famiglie estremamente violente. Hanno respirato la violenza da quando erano bambini e hanno avuto delle madri che non si sono ribellate ai padri violenti. Il mio ragionamento, dunque, è: bisogna aiutare queste donne a uscire dal tunnel per denunciare”.

A dirlo Simonetta Matone, deputata della Lega ed ex magistrato, in un’intervista al quotidiano L’Identità.