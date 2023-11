La Guardia di Finanza scopre due bar che vendevano sigarette senza licenza

AgenPress. I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno sequestrato circa 45 chilogrammi di tabacchi lavorati nazionali ed oltre 50.000 pezzi di prodotti accessori al tabacco.

Le fiamme gialle tortonesi, dopo una preventiva attività di analisi effettuata mediante la consultazione delle banche dati a disposizione ed una accurata attività di monitoraggio del territorio condotta mediante appostamenti e sopralluoghi, hanno effettuato l’accesso all’interno di due bar, entrambi sprovvisti delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei generi di Monopolio che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

A seguito di tale intervento sono stati sottoposti a sequestro i generi di Monopolio detenuti e venduti illegalmente in assenza delle necessarie autorizzazioni, riuscendo così ad impedire anche possibili vendite di tabacchi ai minorenni.

I due gestori dei bar, entrambi di origini cinesi, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria in concorso con i due titolari delle rivendite che hanno consentito, in cambio di un compenso in denaro, che venissero utilizzate le loro licenze per acquistare illecitamente i tabacchi.

Per tali fatti l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa che va da 5 a 10 mila euro, avvierà il procedimento relativo alla chiusura dei due esercizi commerciali per un periodo non inferiore a cinque giorni.