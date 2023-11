G20. Piano di Azione italo-tedesco. Meloni: “Lavoreranno insieme per rafforzare l’impegno internazionale sul clima”

AgenPress. Nel campo della Diplomazia Climatica, Italia e Germania lavoreranno insieme ai partner su scala globale per rafforzare l’impegno internazionale sul clima e far progredire gli sforzi e le iniziative internazionali a livello locale, regionale e multilaterale, comprese quelle lanciate nell’ambito della COP27, del G7 e del G20. Porteremo avanti azioni congiunte nei Paesi partner, facendo leva sulla rispettiva rete diplomatica, per promuovere obiettivi climatici più ambiziosi (Contributi Determinati a livello Nazionale e Strategie a Lungo Termine), per un’azione intensificata di mitigazione dei gas serra (GHG) e maggiori fondi per l’adattamento climatico, l’aiuto ai più vulnerabili, l’eliminazione graduale dell’utilizzo del carbone, e per 11 ottenere risultati ambiziosi ed equilibrati durante la COP28 e le successive.

Continueremo a collaborare attivamente, nella veste di due Governi finanziatori, all’Iniziativa per la Trasparenza dell’Azione per il Clima (ICAT), che rafforza le capacità dei paesi in via di sviluppo beneficiari di conformarsi ai requisiti del Quadro Rafforzato per la Trasparenza (ETF) dell’Accordo di Parigi e di valutare le loro politiche e misure climatiche.

Intendiamo promuovere e sostenere le iniziative di transizione all’energia pulita nei Paesi terzi nello spirito della strategia di connettività dell’”EU Global Gateway” e del Partenariato del G7 sulle infrastrutture e gli investimenti globali (PGII), compresi i progetti congiunti del

“Partenariato per la Transizione Energetica Giusta” (JETP) del G7 e degli altri partner

internazionali. Contribuiremo alla rapida accelerazione della transizione energetica globale in modo equo e inclusivo, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A tal fine, sosterremo in particolare i partenariati per la transizione energetica in aree geografiche di interesse comune, come il Vicinato Meridionale, l’Africa, il Mediterraneo e i Balcani Occidentali e l’Indo-Pacifico, per incoraggiare i partner ad abbandonare la produzione non abbattuta di energia elettrica da carbone e a incrementare l’uso delle energie rinnovabili.