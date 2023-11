G20. Piano di Azione italo-tedesco. Meloni: “Coopereremo sulle questioni relative ai diritti umani e alla lotta contro il razzismo e l’antisemitismo”

AgenPress. Coopereremo sulle questioni relative ai diritti umani e alla lotta contro il razzismo e l’antisemitismo, con l’obiettivo di allineare le nostre posizioni nei diversi fori di discussione sui diritti umani a cui partecipiamo e di esplorare la possibilità di iniziative congiunte, coinvolgendo, ove opportuno, altri Ministeri interessati, e di uno scambio sulla rispettiva attuazione a livello nazionale della Strategia UE per i Rom.

Promuoveremo la nostra cooperazione bilaterale sull’uguaglianza di genere, attraverso lo scambio di esempi di buone prassi nazionali su come raggiungere l’uguaglianza di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata, nonché nell’economia e nel mondo del lavoro. Avremo uno scambio di informazioni sulle strategie per proteggere i diritti delle persone di qualunque orientamento sessuale.

Nell’ambito della Strategia dell’UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, avremo uno scambio di informazioni sulle politiche e sulle buone prassi relative alle persone con disabilità. Sosterremo nella normativa dell’UE l’attuazione del principio di accessibilità, di non discriminazione, di partecipazione delle persone con disabilità, di promozione dell’autodeterminazione nelle scelte di vita e di vita indipendente.

Coopereremo all’interno del Consiglio d’Europa nel negoziato in corso su un quadro giuridico per lo sviluppo, la progettazione e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in linea con gli standard dell’Organizzazione in materia di diritti umani (ivi incluso il diritto alla riservatezza), di democrazia e di stato di diritto, riguardo l’Intelligenza Artificiale, nello specifico, in merito alla sicurezza dei cittadini nella prevenzione e repressione dei crimini.