G20. Meloni e Scholz firmano il Piano d’azione Italia-Germania. Cambio di passo nelle relazioni

AgenPress – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Berlino per il Vertice intergovernativo italo-tedesco. Al suo arrivo, insieme al Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz, ha partecipato alla Riunione virtuale dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G20 e, successivamente, al Business Forum Bilaterale. Dopo la Firma del Piano d’azione tra Italia e Germania, hanno tenuto una conferenza stampa.

Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz hanno firmato il Piano d’azione fra Italia e Germania nell’ambito del vertice intergovernativo. La firma è avvenuta alla Cancelleria, dopo l’incontro bilaterale fra i due capi di governo.

“Nel vertice intergovernativo la nostra cooperazione fa un salto in avanti: Italia e Germania tornano a incontrarsi in questo formato dopo sette anni, questo segna un cambio di passo nelle nostre relazioni, già eccellenti”, ha detto Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere Olaf Scholz, dopo la firma del Piano d’azione che, ha notato, “innalza la nostra cooperazione a un nuovo livello, anche esplorando nuovi ambiti di dialogo e crescita comune: una buona notizia per i nostri popoli e per l’Europa nel suo complesso”.

“Abbiamo sottoscritto il piano d’azione” e con l’Italia “vogliamo potenziare la collaborazione energetica”. In questo senso “molto importante” è il corridoio meridionale per l’approvvigionamento di gas e dell’idrogeno, ha detto Scholz.