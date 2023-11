G20. Guterres, membri aprano strada a giustizia finanziaria e climatica. Sostegno ad accordo Israele-Hamas

AgenPress – “Il nostro mondo, in particolare i Paesi in via di sviluppo, si trova ad affrontare una tempesta perfetta”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, nel suo messaggio al G20 virtuale.

“I membri del G20 possono contribuire ad aprire la strada in tre aree, ossia giustizia finanziaria, giustizia strutturale, per riformare l’architettura finanziaria globale odierna obsoleta, disfunzionale e ingiusta. E infine la giustizia climatica. Con la Cop28 vicina, esorto il G20 a fornire un risultato ambizioso, credibile e giusto per mantenere 1,5 gradi”.

Ha poi aggiunto che “le Nazioni Unite mobiliteranno tutte le loro capacità per sostenere l’attuazione dell’accordo tra Israele e Hamas e massimizzare il suo impatto positivo sulla drammatica situazione umanitaria a Gaza”.