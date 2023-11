Femminicidio, Matone (Lega): “La sinistra utilizza l’omicidio di una povera ragazza per attaccare il governo”

AgenPress. “È vergognoso che la sinistra utilizzi l’omicidio di una povera ragazza per attaccare il governo. Tutta questa storia è stata stravolta da una strumentalizzazione politica. Ne sono la prova gli attacchi nei confronti della mia persona e di Salvini.

Per quanto mi riguarda, ho sostenuto una tesi o meglio ancora un dato oggettivo, riferito al tema dei maltrattamenti in famiglia, che non c’entra nulla con la vicenda di Giulia. Credo che sia in atto un tentativo da parte dell’opposizione di ribaltare il tavolo, postando l’attenzione sul tema della cultura patriarcale”.

A dirlo Simonetta Matone, deputata della Lega ed ex magistrato, in un’intervista al quotidiano L’Identità.