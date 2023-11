AgenPress. “Sbagliati attacchi privati a Meloni, ma dico no a Valditara e ai suoi esperti. Bene quando viene riconosciuto il lavoro fatto in precedenza, così come la collaborazione su temi importanti, ma se poi la risposta è un ministro, che mette un consulente che pensa che la violenza è da ambo le parti, meglio andarci cauti”.

A dirlo la senatrice del Pd ed ex presidente della Commissione sul femminicidio Valeria Valente in un’intervista al quotidiano L’Identità.