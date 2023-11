Usa. Democratici Camera accusano Musk di trarre profitto nella propaganda pro Hamas contro Israele

AgenPress – Quasi 30 legislatori democratici hanno inviato martedì una lettera al proprietario di X, Elon Musk, e all’amministratore delegato Linda Yaccarino, sostenendo che la piattaforma sta traendo profitto dalla propaganda pro-Hamas derivante dall’attacco del gruppo a Israele il mese scorso: l’ultima critica contro X per i suoi contenuti antisemiti.

La lettera , guidata dai rappresentanti Jamie Raskin (D-Md.) e Dan Goldman (DN.Y.), accusava X di non seguire le proprie politiche riguardanti “entità violente e odiose”, che proibiscono la promozione di organizzazioni terroristiche e propaganda e afferma che la piattaforma, precedentemente nota come Twitter, lavorerà per rimuovere le violazioni.

I Democratici hanno citato rapporti di gruppi di ricerca no-profit che hanno analizzato i contenuti degli account X, compresi gli account che condividono “video non censurati raffiguranti la profanazione di cadaveri”, che secondo loro venivano diffusi oltre “gli angoli più oscuri” della piattaforma utilizzando hashtag che molte persone usavano utilizzando per monitorare gli aggiornamenti sulla guerra.

I Democratici chiedono che la piattaforma affronti i fallimenti relativi alla disinformazione e all’antisemitismo derivanti dall’attacco di Hamas del 7 ottobre.

“Diverse settimane fa, rapporti di diversi gruppi di ricerca senza scopo di lucro hanno mostrato che account X Premium diffondevano video di propaganda terroristica di Hamas che glorificavano atti barbarici di violenza contro gli israeliani”, hanno scritto i legislatori.

“Inoltre, questi rapporti hanno dimostrato che X trae profitto dalla diffusione di questa propaganda raccapricciante e dannosa attraverso le tariffe di abbonamento dell’account e le entrate pubblicitarie.”

Hanno notato che “ad oggi, la maggior parte dei post di propaganda terroristica segnalati dai ricercatori dell’UE rimangono inspiegabilmente attivi sulla vostra piattaforma. Considerati i numerosi esempi flagranti di X che trae profitto da questi contenuti, abbiamo bisogno di risposte dettagliate da parte di X nel considerare la potenziale legislazione che impedirebbe tale attività in futuro.

Hanno inoltre invitato X a rispettare le politiche normative relative alle “entità violente e odiose”, chiedendo ulteriori chiarimenti sul motivo per cui i post e gli account potevano rimanere attivi nonostante le loro violazioni delle politiche fossero state pubblicizzate, così come i piani di X sui contenuti attualmente legati ad Hamas. sulla piattaforma e sui piani futuri per contrastare la diffusione della propaganda terroristica.

La lettera richiede inoltre che, entro il 1 dicembre, Musk e Yaccarino forniscano “tutte le forme di comunicazioni scritte… relative alla moderazione dei contenuti per qualsiasi post o account associato, correlato o connesso ad Hamas”. Ha fissato la stessa scadenza per le risposte scritte alle domande su come i post e gli account “potevano rimanere attivi per giorni dopo che le loro violazioni delle politiche erano state pubblicizzate”, cosa X intende fare con i contenuti relativi ad Hamas già presenti sulla piattaforma e cosa cambia X farà.